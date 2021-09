Lena Dunham wyszła za mąż!

Ostatnio Lena Dunham ponownie znalazła się na językach. Okazuje się bowiem, że 35-latka właśnie wyszła za mąż. Jak donosi portal People, w miniony weekend aktorka poślubiła partnera, muzyka Luisa Felbera. Lena co prawda nie pochwaliła się radosną nowiną w sieci, w niedzielę udostępniła jednak na Instagramie piosenkę The Zombies o wymownym tytule "This Will Be Our Year" ("To będzie nasz rok").