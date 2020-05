Lena Dunham świętuje 34. urodziny, spacerując po Los Angeles z mrożoną kawą i KROPLÓWKĄ W RĘKU (ZDJĘCIA)

Inka 38 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Tak, Adam Driver robi super karierę ale on to okaz zdrowia. Nawet on stwierdził, że przerwy potrzebuje. Jej w ostatnich latach zdrowie się posypało, i to bardzo, ale robiła też jakieś projekty i kolejny serial będzie tworzyć. A tak btw to oni nie rywalizują, tylko się przyjaźnią. On wiele jej zawdzięcza, zyskał popularność w jej serialu, m. in. dlatego, że rozbudowała w scenariuszu jego rolę. Wcześniej nikt o nim nie słyszał.