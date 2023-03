Naturalna Małgorzata Rozenek pozuje przed lustrem, chwaląc się WYSPORTOWANYM BRZUCHEM. Zrobiła już formę na lato? (FOTO)

Małgorzata Rozenek zachwala przejście na wegetarianizm

Najlepsza dieta? #vege. Niejedzenie mięsa to najlepsze, co mogło mi się przytrafić, każdemu bardzo polecam. Nawet okresowo - zaleca zachwycona wegetarianizmem celebrytka. To uczucie lekkości, które towarzyszy diecie wegetariańskiej powoduje, że chce Ci się latać. Wiosna to dobry czas na rozpoczęcie tej przygody - zachęca followersów pod fotografiami w lustrze.

Fani zachwyceni formą Małgorzaty Rozenek

Internauci krytykują fakt, że Małgorzata Rozenek namawia do przejścia na dietę

Namawianie kogokolwiek do jakiejkolwiek diety nie powinno mieć miejsca. Nie ma najlepszej diety dla wszystkich, niestety. Każdy jest inny i każdy ma inne niedobory, bądź problemy zdrowotne, może nie przyswajać składników odżywczych z niektórych produktów. Dobór diety powinien być zawsze indywidualny i myślę, że warto to tutaj dodać. Bo ktoś może pójść za Panią i bez odpowiedniej opieki może zrobić sobie krzywdę. Odstawi mięso, źle będzie komponował posiłki i zacznie mu brakować wielu witamin i minerałów. Nawet jeśli miałoby być to okresowo. Dlatego marzy mi się, by nikt nikogo do niczego nie nakłaniał i zawsze powinniśmy dodawać, że coś robimy dla siebie, a inni powinni sami dojść do tego, co dla nich najlepsze pod odpowiednią opieką. Pozdrawiam serdecznie - piszą internauci.