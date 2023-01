Naturalna Martyna Kaczmarek oznajmia: "Można przyjść na ściankę bez makijażu, w czasie okresu, kiedy ma się wypryski"

Gdybym nie lubiła siebie i nie czuła, że akceptuje swoje ciało w 100 procentach, to bym tu nie przyszła, albo przynajmniej nałożyłabym korektor na wypryski, które mam. Są osoby, które uznają, że to, co robię jest niefajne i powinno się wyglądać estetycznie, a ja uważam, że trzeba też pokazywać rzeczywistość. Oczywiście w makijażu też każda z nas jest prawdziwa. Make up jest po to, żeby wyrażać siebie, żeby się nim bawić, ja też go bardzo lubię. Ale moja samoocena nie zależy od tego, czy mam go na sobie, czy nie - podsumowała.