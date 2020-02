Naturalna Milla Jovovich prezentuje ciążowe krągłości na lunchu w Beverly Hills

Od 2009 roku Milla jest żoną brytyjskiego aktora, Paula Andersona. Przez lata małżeństwa para doczekała się dwóch córek: 12-letniej Ever Gabo oraz 4-letniej Dashiel Edan. Jakiś czas temu Jovovich podzieliła się z fanami smutnym wyznaniem o utracie ciąży i przyznała, że od tamtej pory boi się rozpoczać starania o kolejną pociechę. Niedawno okazało się jednak, że gwiazda i jej mąż już wkrótce po raz trzeci zostaną rodzicami.

Za każdym razem, kiedy w przeszłości byłam w ciąży, trochę zatracałam w tym samą siebie (...) Moje wyczucie stylu dosłownie znika, ponieważ coś, w czym do tej pory wyglądałam dobrze, już na mnie nie pasuje (...). Zawsze uwielbiałam być w ciąży, ale czasem ciężko jest czuć się dobrze z samą sobą, gdy brakuje ci pewności co do swojego wyglądu (...) - napisała w obszernym instagramowym wpisie Jovovich.