Naturalna Tyra Banks pomyka w lateksowych legginsach, eksponując sylwetkę (ZDJĘCIA)

Ona jest utyta. Tu nie chodzi o ruch, wieczną dietę, tylko o to żeby każdy przyjmował tyle kalorii ile potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania organizmu, reszta odkłada się w postaci tłuszczu. Jeśli ktoś dużo ćwiczy potrzebuje więcej, jeśli ktoś żyje spokojnie, nie rusza się dużo (wiadomo, że przemieszczanie się samochodem to tak jak by się siedziało na kanapie), to powinien jeść mało i bardzo wartościowe posiłki. Mąka i cukier powinny być zredukowane do minimum.