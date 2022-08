Kim Kardashian podnosi ciężary w cielistym bikini, chwaląc się umięśnioną sylwetką. Ciekawy pomysł na sesję? (ZDJĘCIA)

🇵🇱Polska🇵�... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czemu tak jest, że z dumą prezentujemy barwy Ukrainy, a wstydzimy się naszych?🇵🇱 Oni giną za swoje barwy, a my w ogóle boimy się pokazywać nasze by nie być ‚pisiorem’,’naziolem’ czy ‚moherem’? Czasem jeszcze usłyszy się o ruskim trollu, chociaż ruskie to raczej naszych barw nienawidzą (z wzajemnością) ❌🇷🇺 Nie obchodzi mnie co ludzie uważają, moja flaga jest biało-czerwona a nie niebiesko-żółta czy inna kolorowa. Do tych barw czuje przywiązanie—>⚪️🔴. Inne są mi obojętne i nie budzą głębszych uczuć. Dlaczego Ukraińców chwali się za patriotyzm🔵🟡 a Polaków za patriotyzm wytyka się palcami? O co tu chodzi?