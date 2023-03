Naturalna Zendaya w swobodnej stylizacji spaceruje po Londynie z Tomem Hollandem i jego rodzicami (ZDJĘCIA)

Zendaya i Tom Holland są parą

Życie prywatne Amerykanki jest równie udane co zawodowe. Od 2021 roku Zendaya pozostaje w szczęśliwym i wolnym od skandali związku z Tomem Hollandem. Zakochani poznali się w trakcie zdjęć do filmu "Spider-Man: Homecoming" , w którym razem zagrali. Pod koniec minionego roku w mediach pojawiły się informacje, jakoby para się zaręczyła , Jak dotąd jednak żadne z nich oficjalnie nie potwierdziło tych rewelacji.

Zendaya "przyłapana" na spacerze z Tomem Hollandem i jego rodzicami

Mimo to dowodem na to, że relacja tych dwojga jest jak najbardziej poważna, mogą być ostatnie wykonane im zdjęcia. Na fotografiach widzimy spacerujących po jednym z londyńskich parków Coleman i Hollanda. Aktorzy nie spędzali jednak czasu tylko we dwoje. Towarzystwa poza czworonogami dotrzymywali im również rodzice Toma. Cała szóstka wybrała się razem do jednej z kawiarni. Podczas rodzinnego spotkania 26-latka radośnie gawędziła z matką i ojcem swojego ukochanego.