Gwiazdy "Euphorii" błyszczą na ściance: stylowa Zendaya, krótkowłosa Alexa Demie, "wydekoltowana" Sydney Sweeney... (ZDJĘCIA)

Serial "Euforia" miał swoją premierę w 2019 roku i na razie doczekał się zaledwie dwóch sezonów. Mimo to skierowana do dorosłych produkcja o nastolatkach z problemami już zdążyła zyskać miano kultowej, a występujący w niej aktorzy stali się idolami młodzieży. I mało komu przeszkadza, że większość z nich już od dawna nie jest w wieku szkolnym ...

Tymczasem gwiazdy głośnej produkcji uświetniły swoją obecnością środowy event HBO Max's For Your Consideration zorganizowany w Academy Museum of Motion Pictures w Los Angeles. Na wydarzeniu naturalnie nie zabrakło odtwórczyni głównej roli, Zendayi, która zadała szyku na czerwonym dywanie w eleganckim, szarym garniturze. Na imprezie pojawili się także: Alexa Demie, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer Barbie Ferreira, Maude Apatow, Chloe Cherry, Eric Dane czy Alanna Ubach.