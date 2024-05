Osoba reprezentują Szwajcarię jest typowana do zwycięstwa w Eurowizji. Tak skomentowało występ Luny

Jagienka 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

A mi się podobał ten występ. Nie można mieć żalu do Luny, że nie weszła do finału, bo to wielka loteria. Natomiast te starsze panie, które jadą na resztach ze swojej świetności nawet dziewczynie nie dorosły do pięt, bo to młodziutka, świeża osoba i jest faktem że jeszcze wiele musi się nauczyć. Nikogo nie naśladowała, i pod każdym względem była sobą i miała na siebie pomysł.