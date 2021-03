Nergal wspiera Andrzeja Piasecznego: "***** *** i Konfederację"

Dominika 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Uwielbiam i Piaska i Nergala. Akurat nie za ich twórczość bo jakby ani pop ani brutal death metal nie są bliskie memu sercu. Jednak obaj tak strasznie nie pasują do polakowej mentalności, że aż mnie to wzrusza. Może właśnie ta odmienność ich zbliżyła do siebie, bo na bank nie wspólny gust muzyczny. Niemniej jednak cieszę się że ich mamy. Może kiedyś my Polacy zaakceptujemy fakt, że nie wszyscy muszą być przygrubymi hetero pseudo katolikami z czerwonymi noskami. Tak też jest ok ale żeby inni też przez szablon przechodzili. Poza tym Nergal mega przystojny. Love