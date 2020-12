Netflix nie będzie wyjaśniał fikcji w "The Crown": "Nie widzimy potrzeby, aby dodać ostrzeżenie"

fanka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 22 15 Odpowiedz

Ten serial zaczyna odchodzić od tego co było jego głównym tematem - korona. Pierwsze sezony były interesujące i pomagały zrozumieć na czym w ogóle polega rola monarchii i Royal Family, z jakimi problemami musiała mierzyć się Elżbieta i jak świetnie udało jej się zbudować swój autorytet pomimo wszystkich prób i trudnych momentów. Niestety obecna seria to już dla mnie jakaś telenowela. Jeśli Netflix chce robić kolejne sezony o życiu uczuciowym Diany po rozwodzie to już będzie kompletny gniot i rynsztok. Wydaje mi się, że the Crown pokochała publiczność, która lubi historię, interesuje się życiem Elżbiety i RF, więc twórcy stracili rozum idąc w zupełnie innym kierunku. No ale wiadomo, dolary na pewno będą się zgadzać.