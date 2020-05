"Nic się nie stało". Oburzony Radosław Majdan odpowiada na zarzuty Sylwestra Latkowskiego: "BEZ ŻADNYCH PODSTAW wplątał mnie w tak bulwersującą sprawę"

dżek 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

I proszę, po filmie Latkowskiego reakcja prokuratury z udziałem Ziobry natychmiastowa, a po dwóch filmach braci Sekielskich jakoś cicho, bo to kościół, a to banda zboczeńców największa na świecie. Panowie prokuratorzy generalni, uruchomcie swoje mózgi, by społeczeństwo zaczęło was widzieć w podobnych sprawach pedofilska tak samo, że jesteście aktywni i w sprawach i kościoła i celebrytów!