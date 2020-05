"Nic się nie stało". TVP zapowiada film o Zatoce Sztuki i pedofilii wśród celebrytów: "Ten lokal był K**WIDOŁKIEM"

Ania 12 min. temu zgłoś do moderacji 12 4 Odpowiedz

Pornografia, sex, homonormatywność, heteronormatywność, pedofilia, wykorzystywanie seksualne jest wszędzie, tylko w przypadku ludzi pracujących dla Boga tj. w kościele (księża, zakonnice i zakonnicy) więcej się od. nich wymaga. Mają być pasterzami i chronić swoje owieczki czyli nas i nasze dzieci. Mają także większe zaufanie społeczne i szacunek a jak się zachowują? Teraz oddając dziecko pod opiekę księżom, będę się obawiala co może zajść (rekolekcje, pielgrzymki, oaza), a nie powinnam i to ich wina. Mam o to straszny żal jako osoba wierząca. Co do produkcji tvp to jest wtórna, afera była opisywana w 2016 roku. Tak naprawdę w dużej ilości dyskotek znajdą się dziewczyny, które albo same będą chciały przeżyć swój pierwszy raz z byle kim albo zostaną wciągnięte to takiej głupiej sytuacji przez kretyńskie koleżanki. W Polsce jest zakaz zatrudniania dzieci poniżej 16 roku życia, choć są wyłączenia ustawowe, jak reklama, tv, kino, sport, ale nie obejmuje to hostessowania w pubie czy klubie! Jako rodzic nie wyobrażam sobie tego aby dziecko w wieku 14 lat pracowało gdziekolwiek a już na pewno nie na imprezach firmowych czy kawalerskich. Jakim zje.nym rodzicem trzeba być, aby dziecko do takiego miejsca trafiło. Nie pozwoliłabym na to. To też obarcza rodziców, no ale jak dziecko ma się w wieku 17 lat to później takie dzieci też szybko zaczynają. Przykre ale prawdziwe. Ja swoje zaufanie do kościoła muszę zweryfikować. Wy też to przemyślcie. Nie ma pretensji do Boga, ale do instytucji kościoła i do tych ciemnych BISKUPÓW...Pisze to jaka Matka trojga dzieci i prawniczka...jestem przerażona