Nick Carter z Backstreet Boys OSKARŻONY O GWAŁT! Miał "pozbawić piosenkarkę dziewictwa siłą

Poddawanie w wątpliwość oskarżeń o gwałt powoduje,że ofiary nie mówią głośno o tym,co jest spotkało. Dlaczego nie rozumiecie,że człowiek z różnych powodów nie ujawnia informacji? Bo się wstydzi,boi,bo chce zapomnieć, nie chce być oceniany źle, nie chce słyszeć,że to wymyślił,nie chce słyszeć ,że to jej/jego wina,nie chce spotkać się z ostracyzmem społecznym ,bo oskarżył kogoś znanego,po latach. Przez takie- po tylu latach sobie przypomniałeś?!! Tacy ludzie jak ja noszą to w sobie i nie mówią o tym głośno, walcząc z demonami przeszłości ,snujemy się od terapeuty do terapeuty.