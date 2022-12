Nick Carter z "Backstreet Boys" oskarżony o GWAŁT na autystycznej i nieletniej fance. Muzyk wydał oświadczenie

mtf 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Afera seksualna w Hollywood nie ma końca. Tym razem został oskarżony jeden z członków zespołu Backstreet Boys – Nick Carter. Była gwiazda muzyki pop – Melissa Schuman opowiedziała, że mężczyzna zgwałcił ją w 2004 r. Zarówno Carter, jak i Schuman byli 13 lat temu członkami obsady filmu „The Hollow”. Mężczyzna miał wtedy 22 lata. Zaprosił Melissę oraz jej przyjaciela do swojego apartamentu w Santa Monica. Kobieta napisała na swoim blogu, że wraz z przyjacielem skorzystali z zaproszenia i pojawili się u Cartera. Jego apartament był prawie pusty. Znajdowała się w nim jedynie konsola i telewizor. Carter i Schuman pili i całowali się, a potem mężczyzna zabrał ją do łazienki i zaczął ściągać spodnie. „Mówiłam mu, że nie chcę posuwać się dalej” – napisała Melissa. Ale Carter nie posłuchał. Następnie doszło do kilku czynności seksualnych – wbrew woli Melissy. „Czułam się przerażona, uwięziona” – komentuje kobieta. Potem mężczyzna zabrał ją do sypialni. Schuman podobno mówiła Carterowi, że ma zamiar zachować cnotę dla swojego męża, ale od odparł – „Ja mogę być twoim mężem”. I zgwałcił ją. Melissa napisała, że po wszystkim poczuła się słabo, obróciła głowę na lewą stronę i zdecydowała się przespać. „Chciałam wierzyć, że to koszmar nocny” – relacjonuje dalej. Po wydarzeniu Carter miał do niej dzwonić przez kilka tygodni. Kobieta zdradziła, że szybko straciła zainteresowanie nagrywaniem utworów muzycznych. Poza tym rzekomo mówiła o gwałcie przyjaciołom, terapeucie i menedżerowi. „Niedługo po tym incydencie powiedziałam menedżerowi – Nilsowi Larsenowi, że chcę się ujawnić. Wysłuchał mnie i powiedział, że zrobi przesłuchanie w tej sprawie oraz spróbuje znaleźć mi adowkata, ponieważ planowałam wnieść oskarżenie w tej sprawie”. Po jakimś czasie Larsen oznajmił Schuman, że Carter ma najlepszego prawnika w kraju. To sprawiło, że zdecydowała się zrezygnować.