Nicki Minaj WYBUCZANA na Orange Warsaw Festival. Gwiazda kazała czekać na siebie PONAD GODZINĘ. "Masakra" (WIDEO)

Bądz jak kami... 9 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Gwiazda ...tragedia. Prawdziwa gwiazda szanuje tych, którzy walą jej kasę, dzięki którym moze żyć w luksusie. Ale ludzie dzisiaj siebie nie szanują, artysci to wiedzą, i będą stali nawet godzinę i trzy w oczekiwaniu aż zaszczyci ich, i przybędzie łaskawie. Gdyby raz i drugi publiczność sie zmyła, a za spóźnienie okrojono by jej polowę gaży to inaczej by sie zachowywała.