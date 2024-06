Wyposażona w torebkę za 9 TYSIĘCY ZŁOTYCH Maffashion szaleje z Michałem Danilczukiem na OWF. Fajnie razem wyglądają? (ZDJĘCIA)

PoPrzeróbkach 23 min. temu zgłoś do moderacji 7 9 Odpowiedz

Ona jak dla mnie przeciętna ale bez chłopa nie radzi se kompletnie, Co raz to inny i brzydszy !!Myślę że to jej dziecko nie było chciane , nigdzie na zdjęciach go nie pokazuje Co kilka dni wrzuca jakieś imprezy!