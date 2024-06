Maffashion i Danilczuk jednak razem! "Michał dla Julii PRZEPROWADZIŁ SIĘ do Polski, chce być blisko niej"

Finał 14. edycji "TzG" odbył się miesiąc temu, a mimo to Maff i Danilczuk widują się niemalże z taką samą częstotliwością, co podczas przygotowań do programu. Po niedawnej wyprawie w rodzinne strony Kuczyńskiej, przyjaciele (?) wybrali się w kolejną podróż, stawiając się na Polsat Hit Festiwal. Dodatkowo niedawni partnerzy z parkietu sami ochoczo podsycają plotki na temat domniemanego romansu za pośrednictwem mediów społecznościowych, nieustannie publikując wspólne relacje. Warto dodać, Michał zdążył już dołączyć do paczki przyjaciół Julii, która przyjęła go ponoć z otwartymi rękami.