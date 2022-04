Nicola Peltz i Brooklyn Beckham zdradzają szczegóły ślubu i dzielą się wstydliwym sekretem w "Vogue'u"! (WIDEO)

Z opublikowanych przez nas ostatnio zdjęć wynika, że przygotowania do hucznej imprezy idą pełną parą, a rodzina Beckhamów należycie się przed nią relaksuje.

Przyszli młodzi nie czują się raczej przytłoczeni okołoślubnymi obowiązkami. Znaleźli bowiem czas, by udzielić brytyjskiemu "Vogue'owi" krótkiego wywiadu w formie testu zgodności. Podczas cyklu "Mr & Mrs" ujawnili kilka ciekawostek na temat wielkiego dnia i nie tylko.

Z zabawy, w której wzięli udział Beckham i Peltz, dowiadujemy się między innymi, że to on jest lepszym tancerzem. Wbrew temu, co myślała jego przyszła żona, Brooklyn zapewnia, że nie ma obaw przed pierwszym tańcem.