Nicola Peltz ujawnia CAŁĄ PRAWDĘ o konflikcie z Victorią Beckham! "To naprawdę dziwne..."

W kwietniu ubiegłego roku media obiegła wieść o ślubie Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz . Nie rozpisywano się jednak o bajecznej ceremonii, lecz o skandalach wokół niej. Do dziś trwa batalia z przedstawicielami firm, które miały zajmować się organizacją wesela, lecz nie podołały wymaganiom Peltzów. Natomiast zdecydowanie najwięcej dyskutowano o spięciu na linii Nicola - Victoria Beckham . Drama wybuchła po tym, jak 28-latka stanęła na ślubnym kobiercu w sukni projektu Valentino, a nie swojej teściowej.

Przez kolejne miesiące nie brakowało dowodów utwierdzających internautów w przekonaniu, że Nicola i Victoria nie przepadają za sobą. Brooklyn Beckham ograniczył kontakty z rodziną do minimum , nie zjawiając się w Londynie nawet na święta. W sieci krążyły też filmy, na których widać, jak Peltz za wszelką cenę próbuje uniknąć gwiazdy Spice Girls podczas pokazu mody. Dopiero kilka tygodni temu zaczęto informować o ociepleniu stosunków między paniami .

Nicola Peltz i Victoria Beckham się pogodziły? Żona Brooklyna udzieliła szczerego wywiadu

Mówiłam to tyle razy: nie ma żadnej kłótni. Nie rozumiem. Nikt nigdy nie chce pisać miłych rzeczy. To naprawdę dziwne - nieważne, czy dotyczy to mnie, czy kogoś innego - kiedy znasz prawdę, a potem czytasz coś zupełnie odmiennego - żaliła się Peltz.