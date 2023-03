Victoria Beckham i Nicola Peltz zakopały topór wojenny? Żona Brooklyna przyszła na pokaz teściowej w sukience jej projektu! (ZDJĘCIA)

.❄️❄️❄️. 28 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Brooklyn może jej się nie podobać fizycznie, jednak - typek jest do reszty w niej zakochany, traktuje, niczym księżniczkę - co jest wyśmiewane przez media, z racji tego, że Nicole jest kompletnie inna pod względem emocjonalnym. Ogrom tatuaży na jej cześć, bezustannie chwalenie się nią, poza tym - sam jego wzrok mówi wszystko. Są ludzie, którzy zakochują się w duszy. O dziwo - sporo. Co do Davida - wątpię, żeby jej ojciec MILIARDER, który uchyliłby jej nieba, rozpieszczający ją od lat, zezwolił na spoufalanie się z o wiele starszym mężczyzną. Zresztą - ona ma swoje ogromne pieniądze; miłość rodziców - nie musi szukać milionera itp. (w tym i przystojnego, ale, wierzcie mi - nawet przy wyrzeźbione klacie, botoksie, garniturach - te ich partnerki odczuwają różnicę wieku, męczą się), tylko kogoś w swoim typie; nawet takiego, ot, wymoczka.