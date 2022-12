Brooklyn Beckham znowu OLAŁ RODZICÓW! Po świętach z dala od domu wybrał się do Meksyku z żoną i Seleną Gomez (ZDJĘCIA)

Jak tak dalej pójdzie, Brooklyn Beckham nie będzie miał już po co wracać do Londynu. Na przestrzeni ostatniego roku mogliśmy bacznie obserwować medialny konflikt matki młodego celebryty - Victorii Beckham, i wybranki jego serca Nicoli Peltz. O co tak naprawdę poszło? Pewnie nigdy się nie dowiemy, konsekwencje afery widać jednak aż do dziś.