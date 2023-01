Nicola Zalewski do Piotra Zielińskiego: "Zamknij p*zdę, k*rwa". Teraz się tłumaczy

Mundial się zakończył, a polscy piłkarze wciąż dostarczają wielu emocji. W niedzielny wieczór odbył się mecz pomiędzy Napoli a Romą. Spotkanie jeszcze przed rozpoczęciem wzbudzało sporo emocji, gdyż powszechnie wiadomo, że kibice obu drużyn za sobą, delikatnie ujmując, nie przepadają. Co ciekawe, w obu klubach grają polscy reprezentanci, którzy tego wieczoru byli przeciwnikami. Mowa o Nicoli Zalewskim i Piotrze Zielińskim . W tunelu prowadzącym na boisko między biało-czerwonymi wywiązała się interesująca, pełna wulgaryzmów dyskusja . Wymianę "uprzejmości" zarejestrowały kamery, a polscy kibice, oglądający transmisję, byli w szoku.

Wulgarna wymiana zdań między Nicolą Zalewskim i Piotrem Zielińskim

Rozemocjonowani piłkarze uraczyli się wzajemnie wiązankami wyzwisk i przekleństw. Dyskusję rozpoczął Piotr, który rzucił do Nicoli: "Czego s*ierdalasz?" . Młody piłkarz bez zawahania odpowiedział: "Następny jesteś" . Obruszony Zieliński nakazał Zalewskiemu "zamknąć mordę" , a 21-latek w odwecie ubogacił nieco zwrot rozmówcy i pozdrowił go słowami: "Zamknij p*zdę k*rwa" . Ostra wymiana zdań natychmiastowo stała się hitem polskiego internetu. Zdecydowana większość komentatorów była rozbawiona i przekonana, że sprzeczka miała charakter koleżeński oraz żartobliwy. Niektórzy sugerowali, że Nicola swoją wypowiedzią udowodnił, że jest "prawdziwym Polakiem".

Nicola Zalewski komentuje aferę wokół "sprzeczki" z Piotrem Zielińskim

Inni podeszli do sprawy nieco poważniej i zaczęli obawiać się, że niezbyt koleżeńskie stosunki między piłkarzami mogą mieć wpływ na atmosferę w drużynie narodowej. Poproszony o komentarz Mateusz Borek stwierdził nawet, że Zalewski powinien "mówić do starszego kolegi z większym respektem". Medialna burza spowodowała, że głos musiał zabrać sam Nicola, który odniósł się do wymiany zdań z Piotrem Zielińskim na Instagramie.