Nicola Zalewski ZAKOCHANY! Wiemy, kim jest dziewczyna reprezentanta Polski. Wcześniej spotykała się z innym piłkarzem... (ZDJĘCIA)

Nicola Zalewski jest jedną ze wschodzących gwiazd reprezentacji Polski w piłce nożnej. 20-letni dziś sportowiec przyszedł na świat we włoskim Tivoli jako syn Krzysztofa i Ewy Zalewskich, Polaków, którzy pod koniec lat 80. zdecydowali się wyemigrować z kraju. Nicola piłkarską karierę rozwijał w słonecznej Italii - najpierw w szkółce USD Zagarolo, a później w juniorskich zespołach AS Romy. W 2021 roku Zalewski zadebiutował w pierwszym zespole włoskiego klubu i do dziś gra w barwach klubu Jose Mourinho.