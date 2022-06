Piotr Zieliński relaksuje się z żoną i rocznym synkiem na plaży w Sopocie (ZDJĘCIA)

Życie prywatne piłkarzy nierzadko cieszy się większym zainteresowaniem aniżeli to zawodowe. Podobnie jest w przypadku Piotra Zielińskiego. Występujący na pozycji pomocnika we włoskim klubie SSC Napoli piłkarz, przykuwa uwagę mediów głównie za sprawą ważnych wydarzeń w życiu prywatnym. W 2019 roku głośno było bowiem o tym, że wziął ślub, a dwa lata później, że po raz pierwszy został ojcem.

Choć Piotr i jego ukochana Laura Słowiak na co dzień mają do swojej dyspozycji Zatokę Neapolitańską, to jednak na urlop postanowili udać się do ojczyzny. Aktualnie przebywają więc w Polsce, a dokładnie w Sopocie.