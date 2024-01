Nicole Kidman świeci GOŁYMI PLECAMI na premierze serialu. Odważnie? (ZDJĘCIA)

Gggg 56 min. temu zgłoś do moderacji 113 10 Odpowiedz

Nie wiem co wy od niej chcecie? Nie ma już 18 lat. Wcale nie wygląda źle, co nie zmienia faktu, że jakby się inaczej ubrała to by było lepiej. Skora w tym wieku ma już gorsza kondycję a na zdjęciach pewnie jest to jeszcze ueydadtnione