Keith Urban Z CÓRKAMI na lotnisku w Sydney. Sunday Rose i Faith Margaret wdały się w Nicole Kidman? (ZDJĘCIA)

Ostatnio fotoreporterom po raz kolejny udało się uwiecznić na zdjęciach nastoletnie córki Kidman i Urbana. W weekend muzyk country widziany był na lotnisku w Sydney. 55-letni artysta, który w minioną środę został wprowadzony do Nashville Songwriters Hall of Fame, przybył do Australii w sobotni poranek. Wraz z muzykiem do Sydney przyleciała dwójka jego pociech, tym razem rodzinie na lotnisku nie towarzyszyła jednak Nicole Kidman.