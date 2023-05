Nie mieściła się w fotelu samolotowym. Zrzuciła 90 kg i upodobniła się do lalki Barbie: "Jestem inspiracją"

Otyłość w Stanach Zjednoczonych to wciąż poważny problem, z którym od lat zaciętą walkę toczy amerykański USPHS. Nie jest jednak tajemnicą, że postrzeganie osób niewpisujących się w obowiązujące w mediach społecznościowych standardy piękna wiąże się z wieloma przykrymi konsekwencjami, o których głośno zdecydowała się opowiedzieć pewna 38-letnia gwiazdka Instagrama.

Kayla Lavende borykała się z nadwagą od dziecka. Ucieczką od rzeczywistości były dla niej lalki Barbie

Kayla Lavende przed metamorfozą ważyła ponad 150 kilogramów. Nadwaga stanowiła zagrożenie dla zdrowia kobiety i naraziła ją na wiele nieprzyjemnych sytuacji. Największym koszmarem było dla niej jednak podróżowanie. Ze względu na swój rozmiar (4XL), mieszkanka Las Vegas nie mieściła się w standardowym siedzeniu i była zmuszona wykupywać dwie miejscówki. Pewnego razu, podczas lotu do Los Angeles, wystawiona na ocenę współpasażerów kobieta dostała ataku paniki, co utwierdziło ją w przekonaniu, że musi wprowadzić do swojego życia radykalne zmiany.