Była prześladowana w szkole za wygląd "JAK EMO", więc wydała fortunę na metamorfozę w "BARBIE"! (ZDJĘCIA)

Coraz większa dostępność chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej sprawia, że ludzie chętniej decydują się zmieniać coś w swoim wyglądzie. Część z klientów klinik stara się gonić za sztucznym kanonem "instagramowego piękna", zupełnie zatracając przy tym swoją oryginalną urodę. Pożądanym przez niektórych wyglądem jest ten na "żywą Barbie" tudzież (nieco przerysowaną) Kim Kardashian . Wielką fanką celebrytki jest choćby Scarlett Gladwin z Essex , która wydała fortunę, by z emo-dziewczynki przeobrazić się w "seksbombę".

O historii Gladwin napisał brytyjski The Mirror, na łamach którego 26-latka zwierzyła się, że jako nastolatka była prześladowana w szkole. Rówieśnicy wyśmiewali ją, że wygląda jak "emo" , co spowodowało, że Brytyjka zapragnęła eksperymentować z wyglądem. Zaczęła dość niewinnie: od przefarbowania włosów na blond i chodzenia na solarium. Z kolei w wieku 18 lat zrobiła sobie pierwsze wypełniacze w twarzy. Od tamtej pory wydała na "upiększanie się" aż 30 000 funtów, czyli ponad 167 tysięcy złotych...

Miałam operacje piersi i nosa, obie wykonane w Wielkiej Brytanii, miałam też dwa brazylijskie liftingi pośladków w Marbelli, licówki zrobione w Turcji, a także wiele wypełniaczy i przedłużanie włosów. Wydałam około 30 000 funtów, plus co miesiąc robię paznokcie za 75 funtów i rzęsy co dwa tygodnie - wylicza skrupulatnie amatorka silikonu.