Tak dziś wygląda NAJSTARSZA "ŻYWA BARBIE"! Udało jej się upodobnić do oryginału? (ZDJĘCIA)

Można śmiało uznać, że lalka Barbie jest w popkulturze postacią wręcz kultową. Wydaje się jednak, że jej największymi fanami nie są miłośnicy zabawek czy przemysłu lalkarskiego, lecz domorosłe celebrytki z niemal każdego zakątka świata, które powzięły sobie za punkt honoru spróbować się do niej upodobnić.

Kilka lat temu mieliśmy już naszą polską Anellę , która (ku naszej rozpaczy) nagle zniknęła z obrzeży polskiego show biznesu. Nie ona jedyna wpadła jednak na pomysł, aby upodobnić się do plastikowej lalki, gdyż podobnych przypadków jest zaskakująco dużo. Jednym z nich jest 50-letnia Rachel Evans , która, według informacji portalu Daily Record, w ciągu 17 lat wydała na operacje ponad 25 tysięcy funtów i została obwołana "najstarszą żywą Barbie" .

Jej historia, na tle wielu podobnych, nie jest szczególnie zaskakująca. Kobieta zapragnęła upodobnić się do kultowej lalki przy pomocy rozlicznych poprawek i operacji plastycznych, których, według stanu na 2021 rok, miała ponad 100 . Osobliwą "metamorfozę" rozpoczęła po 30. urodzinach, a dziś, 20 lat po fakcie, nadal usiłuje przebić się w show biznesie dzięki "podobieństwu" do Barbie.

Starzenie się jest dla mnie ekscytujące, bo im jestem starsza, tym więcej jest zabiegów, których będę mogła spróbować, żeby się odmłodzić i wyglądać świeżo - mówiła podekscytowana w wypowiedzi cytowanej przez portal When Eye Writes.

Za jej przemianą kryje się też smutna historia, o której do dziś wspomina. W młodości Rachel była bowiem gnębiona przez rówieśników, którzy wytykali jej bladą cerę i skromny biust. Po latach spędzonych na terapii doszła więc najwyraźniej do wniosku, że rozwiązaniem jej problemów jest upodobnienie się do plastikowej lalki...