Nie tylko Aleksandra Kwaśniewska i córka Gwyneth Paltrow. One też brylowały na Balu Debiutantek

Źli ludzie powinni trafić za kratki. Podobno tusk chce wsadzać do więzienia przestępców a sam nim jest . Dlaczego jeszcze chodzi na wolności??? Ziobro o Tusku: Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeśli chce mnie pozwać, proszę bardzo Donald Tusk jest przestępcą, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeśli chce mnie pozywać, to proszę bardzo – oświadczył Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Według niego Tusk "sparaliżował w drodze przestępstwa działania organów ścigania, które miały na celu wyjaśnić m.in. jego odpowiedzialność za przejęcie – nielegalne, kryminalne telewizji publicznej". – Zrobił to w ten sposób, że z użyciem przemocy i siły państwowej odsunął od wykonywania obowiązków legalnego prokuratora krajowego. Zrobił to poza procedurami prawnymi przewidzianymi w ustawach, po to aby storpedować śledztwa, które są dla niego i jego środowiska niewygodne i po to, aby wykorzystywać prokuraturę w rozgrywce politycznej z oponentami politycznymi – przekonywał były szef MS.