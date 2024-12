Córka Gwyneth Paltrow krytykowana za aroganckie zachowanie na Balu Debiutantek. "Za pieniądze KLASY się nie kupi"

To jest proszę państwa współczesna arystokracja, czyli pieśń przesżłości. Wszystkie nepo baby i córeczki i synowie bogatych rodziców są mega uprzywilejowani, myślą, że nie muszą pracować i wszystko spada im z nieba. Na szczęście coraz więcej z nich zderza się z rzeczywistością. Pamiętajcie, że to my dajemy im atencję i zasięgi i to od nas zależy, kto jest popularny.