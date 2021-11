Nie tylko mężczyźni używają życia. Oto znane kobiety, które związały się z MŁODSZYMI PARTNERAMI: Monika Olejnik, Madonna, Sharon Stone... (ZDJĘCIA)

Aśka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja mam faceta 8 lat młodszego. Ja mam 30, on 22 lata. Fizycznie nie widać zbytnio różnicy. Jestesmy razem ponad rok. Połączyły nas wspólne zainteresowania, podobnie patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość, mamy podobne wartości. Większość naszych znajomych oraz moje ciotki maja jednak z tym problem. Ciagle jakies uszczypliwe słowa, drwiny. I najczesciej od osób które sa albo w nieszczęśliwych zwiazkach albo od takich co zdradzają swoje drugie połówki albo nie sa w zwiazku. Ale my się tym nie przejmujemy. Czesto słyszę co taki "młodziak" ma mi do zaoferowania. Otoz dużo: jest moim przyjacielem, partnerem, kochankiem, daje mi poczucie bezpieczenstwa i stabilizacji. Byłam wcześniej w 2 związkach z rówieśnikami, ale to dopiero przy nim poczułam się w pełni szczęśliwa. Wcześniej dużo dawałam z siebie ale niewiele otrzymywałam w zamian. Teraz jest inaczej, bo oboje dbamy o siebie nawzajem tak samo.