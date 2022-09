Nie tylko Olga Król. Przypominamy NAJGORSZE metamorfozy w historii "Top Model" (ZDJĘCIA)

Ola 30 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Nie wiem czy wiecie ale karwacka zaczęła nosić doczepy dopiero właśnie po top model. Ona wielokrotnie mówiła że jej włosy zostały tak mocno rozjaśnione, do tego bardzo szybko i niestety potem nie była w stanie zapuścić swoich włosów bo się łamały więc niestety idąc do top model szczególnie jeżeli ma się długie włosy to trzeba być przygotowanym na to że po prostu od razu ci je zetną Tym bardziej że ona cały czas podkreślała że to był jej bardzo duży atut.