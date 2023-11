Nie żyje 29-letnia influencerka. Przyjaciółka Neymara zmarła w wyniku komplikacji po zabiegu liposukcji

Brazylijska influencerka przyjaźniła się z Neymarem. Ich znajomość zakończyła się w strasznych okolicznościach

Dążąca do doskonałego wyglądu Luana na początku tego tygodnia poddała się liposukcji. Skierowała się do prywatnego szpitala w Sao Paulo. W trakcie zabiegu doszło do zatrzymania pracy serca. Lekarze natychmiast przystąpili do resuscytacji. Po wykonaniu testów, które wykazały u niej zakrzepicę, została przeniesiona na oddział intensywnej terapii. Leczenie farmakologiczne niestety nie przyniosło pożądanych efektów. Zmarła dzień później we wczesnych godzinach porannych.