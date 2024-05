Niedługo minie ROK od śmierci Kacpra Tekielego. Justyna Kowalczyk pokazała wyjątkowy kadr. "Kacper zrobił nam takie zdjęcie" (FOTO)

Sygnalista 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

!!!!!Na portalu X Protasiewicz pisze że zna personalia seryjnych samobójców i że obawia się kierwinskiego. Facet sporo widział i sporo wie był szefem sztabu wyborczego w kampanii prezydenckiej Tuska!! Dla niekumatych co za chwilę będą pytać kto to są seryjni . ( To tacy co zrobili kuku Lepperowi)