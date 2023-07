Niepokojące doniesienia o kryzysie małżeńskim Harry'ego i Meghan. Przyjaciel Sussexów mówi, co się dzieje

Wciąż nie milkną doniesienia na temat rzekomego kryzysu w związku księcia Harry'ego i Meghan Markle. W ostatnich tygodniach w tabloidach niejednokrotnie pojawiały się spekulacje, jakoby rodzice Archiego i Lilibet szykowali się do rozwodu. Australijski tabloid "New Idea" niedawno twierdził na przykład, że po utracie intratnego kontraktu ze Spotify między małżonkami wybuchła awantura. Później na Twitterze pojawiły się plotki, jakoby Meghan miała już złożyć pozew. Jakby tego było mało, na początku lipca ekspertka od rodziny królewskiej w programie "GB News" rozprawiała o czekającej Harry'ego sądowej batalii o prawa do opieki nad dwójką pociech...