Niesamowite nagranie z Igą Świątek podbija sieć. "Mogłabyś występować w reprezentacji". Polscy piłkarze powinni się bać? (WIDEO)

Za mądra na piłkarza. Tenis to sport dla inteligentnych ludzi, Iga do takich należy. To jest typ osoby, która jakby nie talent do tenisa byłby lekarzem, architektem, prawnikiem. Większosc piłkarzyków jakby nie talent w nogach pracowałaby na budowie albo w Holandii, w każdym razie fizycznie.