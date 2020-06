Nieustępliwa Jessica Mercedes próbuje ratować firmę relacją ze szwalni. "Dla hejterów: JESS DZIAŁA DALEJ"

Wracam do was tak jak obiecałam, obiecałam wam, że pokaże wam kulisy naszej produkcji , i że będę wam wszystko teraz pokazywać, więc ruszamy. Ja się nie poddaję, wiecie, że jestem lwem, więc muszę działać - wyznała.

Bardzo mnie wspieracie w wiadomościach, wiec dla hejterów, którzy nigdy ze mną nie byli, którzy pojawiają się tu przypadkowo i próbują jakby zniszczyć moją społeczność, to, co wy do mnie piszecie i tutaj mi jeżdżą hejtem... To zobaczycie, Jess działa dalej. A dla moich obserwatorów, którzy przy mnie zostali, dla moich wszystkich klientów są dzisiejsze nagrania. Chcę wam wszystko pokazać i być z wami we wszystkim szczera. Więc zobaczymy procesy i jak to wszystko działa - zapowiedziała.