Niezłomna Jessica Mercedes zapowiada NOWĄ KOLEKCJĘ Veclaim: "Na pewno muszę dokończyć dropa, który miał zaraz wyjść"

Po tym jak "afera metkowa" stała się jednym z szerzej dyskutowanych tematów w show biznesie, Jessica Mercedes podjęła karkołomne próby naprawy swojego wizerunku. Szafiarka już wczoraj nagrała kilka płaczliwych InstaStories, w których zrobiła to, czego fani domagali się od kilku dni: przeprosiła i przyznała do błędu. Skruszona Jess wyznała też, że rozważa zamknięcie Veclaim.

Jestem duszą kreatywną, ale jeśli nie potrafię być dobrym przedsiębiorcą i pilnować czegoś od "A" do "Z", to może nie powinnam się tym zajmować i powinnam zamknąć swoją markę. To jest lekcja dla mnie, że może nie powinnam mieć marki odzieżowej i się do tego nie nadaję... - twierdziła.

Dziś Mercedes nagrała kilka kolejnych filmików, w których nieco skorygowała plany na przyszłość... Okazuje się, że niezłomna szefowa skompromitowanej marki zamierza niebawem wypuścić nową kolekcję ubrań, na którą pracowała od dłuższego czasu.

Cześć kochani! Dziękuję wam za wszystkie wiadomości, komentarze. Szczerze czytam wszystko, chcę wiedzieć, co myślicie na ten temat. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. Chciałam wam powiedzieć, że będzie mnie mniej tutaj na Jemerced, bo muszę uporządkować wszystko w swojej firmie - zaczęła celebrytka, by później przedstawić plany firmy Velcaim.

Na pewno muszę dokończyć dropa, który miał zaraz wyjść. Jest to drop, który powstaje w Polsce i chcę Wam pokazać jak on się tworzy. Chcę żebyście mnie zweryfikowali ze wszystkim. Albo wam się to spodoba, albo nie, albo będziecie to kupować, albo nie, ale ja chcę być z wami we wszystkim szczera - zdradziła.

Dajcie mi proszę jeszcze trochę czasu, chcę opowiedzieć o decyzjach, wprowadzić zmiany na stronie, muszę wszystko zweryfikować Musze jeszcze to wszystko przemyśleć, muszę zwolnić i potrzebuje od was jeszcze trochę czasu na to wszystko - dodała.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za słowa wsparcia i mam nadzieję, że wybaczycie mi, że na chwilę usunę się z Jemerced, aby zająć się całą sprawą Veclaim i tym nowym dropem - wyznała na koniec.