Nieustraszona Lil Masti pojechała do Pragi, by powiększyć sobie piersi w barterze. "Wjechał ból 10/10 i JEST HARDCORE"

Co by nie sądzić o Bogusz, nie można odmówić jej determinacji i zaradności biznesowej. Celebrytka oprócz "bycia gwiazdą" prowadzi kilka swoich firm i jak wyznała w jednym z wywiadów, "najbardziej lubi zarabiać pieniądze". Biorąc pod uwagę to pragmatyczne podejście do domowych finansów, nic dziwnego, że Masti skusiła się na barterową propozycję operacji powiększania piersi.