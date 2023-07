Niewiarygodne, jak wygląda Lena Moonlight po metamorfozie. Niczym Dua Lipa z teledysku Barbie!

Za sprawą premiery długo oczekiwanego filmu "Barbie" z Margot Robbie w tytułowej roli na czerwonym dywanie triumfy święci tzw. "barbiebocre". Styl ten naturalnie opiera się na uwielbieniu dla koloru różowego oraz elementach nawiązujących do świata słynnej lalki. To połączenie wszystkiego, co lekko kiczowate, błyszczące, odrobinę sexy, ale i urocze – każdy z elementów ubioru może nawiązywać do kultowej postaci. Lenę postanowiliśmy ucharakteryzować na Duę Lipę w teledysku do piosenki "Dance the night away" promującej film o perypetiach słynnej blondynki.