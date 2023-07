PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy i porażki tygodnia. Zjawiskowa Margot Robbie, Robert Lewandowski jak "wujek na rybach"… (ZDJĘCIA)

Teraz bierzemy na tapet postać, która dla wielu z Was może być wciąż anonimowa. Jenna Lyons przez wiele lat zarządzała marką J.Crew. Zasiadała w jednej kapitule z Anną Wintour, z którą w ramach programu mentorskiego wspierała młodych aspirujących projektantów. Już wkrótce zobaczymy ją w dość niespodziewanej roli jako uczestniczkę słynącego z głośnych afer programu The Real Housewives of New York. Nie ma wątpliwości, że Lyons wykorzystuje program głównie po to, aby wypromować swój biznes. Na całe szczęście pozostaje przy tym przynajmniej wierna swojemu stylowi, który od lat jest mniej lub bardziej udolnie kopiowany przez mieszkanki Nowego Jorku. Na evencie promującym nowy sezon Jenna wystąpiła w niecodziennym zestawieniu delikatnego tiulu z kurtką z różowych kwiatów, błękitnymi szpilkami i… oversizowymi dżinsami. Wystarczył jeden nierozważny krok, a stylizacja zaczęłaby wyglądać groteskowo. Tymczasem Lyons zawodowo sprowadziła bajkową górę na ziemię przy pomocy klasycznego dżinsu. Pozostałe "housewives" i ich cekinowe kiece zostawiła tym samym daleko w tyle.