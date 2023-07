Oto WSZYSTKIE stylizacje Margot Robbie inspirowane lalką Barbie zaprezentowane podczas kampanii promocyjnej filmu (ZDJĘCIA)

O planach nakręcenia filmu o lalce Barbie mówiło się w Hollywood przynajmniej od ponad dekady. W rolę ikonicznej blondynki początkowo wcielić się miała Amy Schumer , zaś po nagłej rezygnacji komediantki z udziału w projekcie "fuchę" przejąć miała Anne Hathwaway . Koniec końców wybór producentów padł na jedną z najpopularniejszych aktorek w branży, Margot Robbie i trzeba przyznać, że mało która gwiazda nadaje się do odtworzenia tej postaci tak dobrze, jak olśniewająco piękna Australijka.

Specjalnie dla Was postanowiliśmy zebrać wszystkie "looki" nawiązujące do najsłynniejszych ubranek Barbie, które Margot Robbie miała na sobie podczas promocji filmu Barbie. Do twarzy jej w różu?