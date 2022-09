NIEWYRAŹNA Cara Delevingne snuje się w skarpetkach po lotnisku, niepokojąc fanów: "Przerażające" (ZDJĘCIA)

W ostatnim czasie Delevingne przyłapywano głównie podczas imprezowania. Pod koniec marca głośno było o jej wizycie w jednym z nowojorskich klubów, gdy to wyraźnie nietrzeźwa skakała po parkiecie, trzymając butelkę prosecco w dłoni.

Jej najnowsze zdjęcia są jeszcze bardziej niepokojące. Cara tym razem zwróciła na siebie uwagę nie w dyskotece, a na lotnisku. Jak podaje portal "Page Six", modelka najpierw spóźniła się około dwie godziny na lot, a następnie po spędzeniu na pokładzie około 45 minut, z niewiadomych przyczyn opuściła należący do Jaya-Z samolot.

Po dłuższej chwili na parkingu Cara i towarzyszący jej pies Alfie wsiedli do czarnego SUV-a i odjechali w bliżej nieokreślonym kierunku. Celebrytka zezygnowała ze standardowego zajęcia miejsca w aucie, kładąc się na tylnym siedzeniu i wystawiając za okno stopy.

Co się dzieje z Carą Delevingne? Tak mi jej żal; Na miłość boską! Czy ktoś może sprawdzić, co u Cary Delevingne?!; To jest naprawdę przerażające. Hollywood jest tak mrocznym miejscem. Ona ewidentnie potrzebuje nowego zespołu z ludźmi, którzy naprawdę się nią zajmą; Z nią naprawdę coś jest nie tak. Martwię się - piszą zmartwieni internauci.