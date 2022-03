Cara Delevingne baluje w klubie, wymachując na parkiecie butelką autorskiego prosecco. "Wyglądała na bardzo pijaną" (ZDJĘCIA)

Karolina 26 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

I właśnie takie akcje upewniają mnie w tym co wiem od zawsze - że bycie znanym, popularnym itp. to przekleństwo. Wyobraźcie sobie, co to za życie kiedy nawet swobodnie poimprezować i upić się nie możesz.