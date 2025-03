Michał Szpak przyłapany przez paparazzi

Michał Szpak to artysta, który dzięki swojej wyrazistej osobowości i niebanalnemu wizerunkowi odnajduje się nie tylko na scenie muzycznej, ale również w świecie telewizji. Wiosną ubiegłego roku miał okazję oceniać transformacje znanych mężczyzn w drag queens w programie "Drag Me Out" , natomiast jesienią ponownie zasiadł w jury "The Voice" , powracając do roli mentora po krótkiej przerwie.

Jesteśmy społeczeństwem, które jest zamknięte na pewien rodzaj artyzmu, próbując to trywializować, mówiąc, że ktoś próbuje zwrócić na siebie uwagę wizerunkiem, odwracając uwagę od muzyki. Znam mnóstwo artystów i czuję się ich częścią, którzy właśnie łączą wizerunek z muzyką. I nie wyobrażam sobie tego, żeby jako artysta ze względu na szacunek do odbiorcy, nie móc sobie pozwolić na tę nutkę takiego przekąsu, szaleństwa i w ogóle wolności (...) Robię to, co kocham. Czuję się wolnym człowiekiem, jestem wolnym człowiekiem i w żaden sposób komentarze, które odnoszą się do mojej twórczości, a próbują przyćmić mnie tym, że to jest przerost formy nad treścią, w ogóle do mnie nie trafiają. To jest moja wrażliwość, to jest moja odsłona i to jest moja wizja tego, co chcę przedstawić. Jeśli się komuś to nie podoba, to jest jego problem. Ja w tym problemu żadnego nie widzę - powiedział w Plejadzie.