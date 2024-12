Michał Szpak w złotym płaszczu i oryginalnym nakryciu głowy został wniesiony na scenę "Sylwestra z Dwójką"

Michał Szpak wystąpił także solo i, jak zawsze, zaskoczył widzów – zarówno tych na Stadionie Śląskim, jak i przed telewizorami. Gwiazdor pojawił się w złotym płaszczu i oryginalnym nakryciu głowy w stylistyce starożytnego Egiptu. Nie pierwszy raz jego kreacja wzbudziła kontrowersje. Podczas jednego z odcinków "The Voice of Poland" miał na sobie oryginalny płaszcz - co prawda nie złoty, ale też w charakterystycznym kolorze.

Jest to skórzany kombinezon w kolorze burgundu – obecnie bardzo modnego, ale także bardzo szlachetnego – uszyty specjalnie dla Michała przez Konrada Bikowskiego. Jeśli chodzi o inspirację, to jest to efekt burzy mózgów mojej, Michała i projektanta. Najpierw pomyślałem o kolorze, a potem o fasonie. Chcieliśmy, żeby pięknie podkreślał sylwetkę i pasował zarówno do wykonu, jak i fotela. Strój nawiązuje także do utworu, który wykonał Michał, okala ciało. Mamy tutaj nowoczesną formę z estetyką rocka i lat 70/80 - przekazał nam - mówił nam wówczas stylista Szpaka.