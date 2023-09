Nigdy wcześniej niepublikowany portret ślubny Meghan Markle i księcia Harry'ego trafił do sieci! Internauci pieją z zachwytu (FOTO)

Książę Harry, Meghan Markle i ich wielki powrót do Europy

Od ponad tygodnia książę Harry stacjonuje w Niemczech , uczestnicząc w rozgrywkach wydarzenia sportowego Invictus Games. Po dwóch dniach samotnego kibicowania uczestnikom do 39-latka dołączyła jego ukochana, Meghan Markle . Paparazzi uważnie śledzą każdy ruch Sussexów, a krążące w mediach zdjęcia z Dusseldorfu zdecydowanie przeczą rewelacjom o kryzysie w ich związku . Podobnie twierdzą eksperci od mowy ciała, którzy dokładnie przeanalizowali zachowanie słynnej pary w ostatnich dniach.

Książę Harry świętował 39. urodziny w Niemczech

Wizyta Sussexów w Dusseldorfie zbiegła się z dniem urodzin księcia Harry'ego, który 15 września skończył 39 lat . Arystokrata wybrał się z małżonką i swoim teamem do jednego z niemieckich barów, aby celebrować swój ważny dzień. Kulisy niespodziewanej wizyty opisała załoga knajpy.

Do sieci trafił niewidziany dotąd portret ślubny Meghan Markle i księcia Harry'ego. Internauci zachwyceni

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin H! Robisz to dobrze! Jesteś jedyną osobą z "rodziny", która ma odwagę postąpić słusznie! Zawsze bądź z siebie dumny!; To niesamowite ujęcie! Taka piękna i cudowna para; Jak to możliwe, że nigdy nie wykorzystali tego zdjęcia? Jest absolutnie, niesamowicie piękne; Najbardziej oszałamiająca para królewska. Piękne zdjęcie! - pisali internauci.